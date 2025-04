Affaire UNRWA à la CIJ : "Une guerre de communication perdue d'avance", selon le professeur Robbie Sabel

Dans une interview accordée à i24NEWS ce lundi, le professeur Robbie Sabel, expert en droit international à l'Université hébraïque de Jérusalem, a livré son analyse sur les audiences en cours à la Cour internationale de Justice (CIJ) concernant l'interdiction de l'UNRWA en Israël.

"Des forums où nous ne pouvons pas l'emporter"

Le professeur Sabel a d'emblée établi une distinction entre les deux procédures impliquant actuellement Israël devant la justice internationale. D'une part, l'accusation de "génocide" portée par l'Afrique du Sud – procédure à laquelle "Israël participe au débat et présente ses arguments" car le pays est partie à la convention concernée. D'autre part, la question du rapport d'Israël aux organisations internationales à Gaza, qui fait l'objet d'une demande d'avis consultatif par l'Assemblée générale des Nations unies. Concernant cette seconde procédure, le professeur a justifié la décision d'Israël de ne pas participer aux audiences orales : "Nous avons envoyé par écrit nos explications, mais vu que la question a été adressée par l'Assemblée Générale de l'ONU avec une majorité anti-israélienne claire, la composition est injuste." Il a également souligné que "la question a déjà été posée en des termes qui sont très clairs dans la réponse attendue, c'est-à-dire une condamnation d'Israël."

Un impact limité mais une "guerre de communication"

Interrogé sur les conséquences concrètes de ces audiences, étant donné le caractère non contraignant des avis consultatifs de la CIJ, le professeur Sabel a reconnu que ces procédures causent néanmoins un préjudice à Israël : "Cela nous porte tort au niveau de la communication. Les Palestiniens et leurs alliés mènent une guerre de communication qui nous porte tort sans aucun doute." Le juriste a cependant minimisé l'importance stratégique de ces forums : "Ce n'est pas des forums où nous pouvons l'emporter. L'Assemblée Générale a une majorité anti-israélienne, donc de toute façon il n'y a rien à en attendre. C'est peine perdue."

Une coalition anti-israélienne au-delà de l'antisémitisme

Réagissant aux accusations d'antisémitisme formulées par le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar à l'encontre de l'ONU, le professeur Sabel a nuancé : "Je ne sais pas s'ils sont antisémites, mais sans aucun doute, ils sont anti-israéliens."

Il a proposé une analyse géopolitique de cette hostilité : "Leur approche : ils considèrent Israël comme un État occidental, et le monde musulman, avec la Russie et d'autres pays encore, nous considèrent comme une cible formidable contre l'Occident, et c'est nous qui en souffrons, bien sûr." Cette analyse intervient alors que la CIJ tient cette semaine une série d'audiences sur la question de l'interdiction de l'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine) par Israël, une décision controversée qui a suscité de vives réactions sur la scène internationale.