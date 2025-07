Agression antisémite à Rhodes : le témoignage glaçant de jeunes Israéliens

Articles recommandés -

Goni Elkalaï et Shachar Gutman, deux adolescents israéliens, ont raconté sur i24NEWS leur agression par une foule pro-palestinienne à Rhodes, en Grèce, un jour après l’incident du bateau de croisière bloqué à Syros. « On ne s’attendait pas à une telle situation », confie Goni Elkalaï. « Tout a commencé avec un ou deux individus qui ont repéré qu’on était Israéliens. Puis, plus de 50 personnes nous ont poursuivis », ajoute-t-il, décrivant une foule menaçante, certains à moto, les forçant à courir pour leur vie.

Shachar Gutman explique : « On a essayé de nier qu’on était Israéliens, mais c’était évident. J’ai appelé mon père, qui a contacté l’ambassade, car parler au téléphone risquait de me trahir. » Goni, lui, s’est réfugié à l’hôtel pour alerter les autorités, mais « la police m’a dit de rester sur place sans pouvoir intervenir, et l’ambassade n’a pas répondu ». Livrés à eux-mêmes, les adolescents se sont sentis « isolés et seuls ».

Ils conseillent aux jeunes voyageurs d’« éviter toute friction » et de « rester ensemble ». « Se séparer nous a affaiblis », regrette Shachar.