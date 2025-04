Alain Michel sur i24NEWS : "On ne peut pas supprimer l'antisémitisme, on peut seulement le combattre"

À l'occasion de Yom HaShoah, journée du souvenir de la Shoah, le philosophe et rabbin Alain Michel est intervenu sur i24NEWS pour partager une analyse sur la singularité de la Shoah, la question de l'antisémitisme et le rôle fondamental de l'État d'Israël dans la protection du peuple juif aujourd'hui.

La singularité de la Shoah et la nouvelle réalité israélienne

Face aux comparaisons parfois évoquées entre les événements du 7 octobre 2023 et la Shoah, Alain Michel a tenu à rappeler l'unicité de cette dernière : « Je pense qu'on ne peut pas comparer ce qui s'est passé pendant la Shoah avec aucun événement, y compris celui d'octobre". Tout en reconnaissant la persistance des menaces antisémites dans la région, le philosophe a souligné la différence fondamentale qu'apporte l'existence de l'État d'Israël : « Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, il y a un État pour nous défendre, pour prendre des initiatives, pour éventuellement même aller très loin dans les réponses et aussi montrer que le peuple juif, finalement, a la capacité de se mesurer, même à l'antisémitisme. »

Comprendre l'antisémitisme, un phénomène persistant

Alain Michel a tenté d'explorer les racines profondes de l'antisémitisme. Pour lui, le caractère singulier du peuple juif constitue paradoxalement une source de tension : « Être le peuple qui a rencontré Dieu, si on peut dire ça comme ça au Mont Sinaï, et qui donc a un statut particulier, c'est très compliqué à gérer, à la fois pour nous, mais également pour les non-juifs. » Cette singularité génère des sentiments complexes : « Il n'y a pas seulement une attente, il y a parfois une jalousie », a-t-il observé, pointant le paradoxe d'un peuple qui se considère à la fois « à part » et qui souhaite « être considéré sur le même plan que les autres peuples ».

Une lutte nationale plutôt qu'individuelle

Face à la persistance de l'antisémitisme, Alain Michel a formulé une position réaliste mais déterminée : « Je ne crois pas qu'on peut supprimer l'antisémitisme, je crois seulement qu'on peut le combattre d'un point de vue national. D'un point de vue individuel, je ne pense pas, mais d'un point de vue national, ce qu'on fait en Israël... » Cette affirmation souligne l'importance cruciale de l'État d'Israël comme rempart collectif contre l'antisémitisme, là où les efforts individuels semblent insuffisants face à un phénomène aussi profondément enraciné.

L'ineffable particularité juive

Pour illustrer la difficulté à saisir pleinement la singularité juive, Alain Michel a partagé une anecdote personnelle. Lors d'un séminaire à Bordeaux avec des participants non-juifs, l'une d'entre eux lui a confié : « J'ai un problème parce que pendant tous les dix jours où on était en Israël, j'ai bien senti qu'il y avait quelque chose de particulier dans le judaïsme chez les juifs, et pourtant j'étais incapable de l'exprimer. » Sa réponse témoigne d'une humilité intellectuelle remarquable : « Vous savez, moi ça fait des années que je m'interroge là-dessus et j'ai aussi beaucoup de mal parfois à l'exprimer. »

Une réflexion intemporelle pour Yom HaShoah

L'intervention d'Alain Michel, par sa profondeur et sa nuance, offre un cadre de réflexion précieux en cette journée de commémoration. Elle rappelle que la mémoire de la Shoah s'accompagne nécessairement d'une vigilance face à la persistance de l'antisémitisme, tout en soulignant le changement fondamental apporté par l'existence d'Israël.

Au-delà de l'analyse historique et politique, c'est aussi une méditation philosophique sur l'identité juive que propose Alain Michel, une identité dont la singularité même semble parfois échapper aux mots, tant pour ceux qui la regardent de l'extérieur que pour ceux qui la vivent de l'intérieur. En ces temps de tensions accrues, sa voix mesurée et sa pensée nuancée contribuent précieusement au dialogue nécessaire sur ces questions fondamentales d'identité, de mémoire et de protection collective face à la haine.