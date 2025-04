"Alon a besoin d'un traitement immédiat pour survivre" : le cri du cœur d'un père d'otage sur i24NEWS

Dans un témoignage accordé à i24NEWS, Kobi Ohel, père d'Alon Ohel, un otage détenu par le Hamas depuis le 7 octobre, a exprimé sa détresse et son espoir suite aux récentes déclarations du Premier ministre israélien concernant la possible libération de dix otages.

"Depuis le début de cette guerre, à partir du moment où on a appris qu'Alon avait été enlevé et était vivant, nous avons l'espoir, nous croyons en sa libération", a confié Kobi Ohel. Grâce aux témoignages de trois otages libérés lors du premier accord, la famille a pu obtenir des informations sur l'état de santé d'Alon, âgé de 24 ans.

Le jeune homme, décrit comme "un artiste, un pianiste, quelqu'un qui adore la musique", souffre de blessures qui n'ont pas été soignées depuis son enlèvement. "Il a des éclats, il a été blessé par des éclats à l'œil et dans son corps", explique son père. Sa situation est d'autant plus préoccupante qu'il est "infirme, enchaîné" et "se trouve dans un tunnel depuis un an et demi". Face à cette situation, Kobi Ohel lance un appel urgent au gouvernement israélien : "Alon a besoin d'un traitement immédiat pour que sa vie puisse être sauvée." Il ajoute avec émotion : "Je suis juste le père d'Alon, un jeune de 24 ans... Il était à la fête Nova le 7 octobre pour célébrer la vie. Aujourd'hui, je suis un père qui demande qu'on sauve la vie de son fils."

Évoquant la guerre psychologique menée par le Hamas avec la diffusion régulière de vidéos d'otages, Kobi Ohel affirme se concentrer uniquement sur ce qu'il peut contrôler : "Ce sur quoi je me focalise aujourd'hui, ce sont les choses où j'ai un impact. Et c'est donc mon action pour ramener Alon. J'ignore ce qui ne sert pas à mon objectif."

Malgré l'épreuve, il dit ressentir le soutien de la société israélienne et des dirigeants politiques. "C'est d'ailleurs ce que m'a dit le Premier ministre Netanyahou. Il nous a parlé et il nous a dit qu'il est tout à fait conscient de l'état difficile dans lequel se trouve Alon, le fait qu'il soit blessé et qu'il veut tout faire pour libérer tous les otages."

L'espoir d'un accord prochain permettant la libération des otages reste la priorité absolue pour cette famille, comme pour toutes celles qui attendent le retour de leurs proches depuis le 7 octobre.