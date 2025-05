Amir Avivi sur i24NEWS : "Décapiter le serpent iranien, c’est l’objectif"

Lors d’une édition spéciale ce mardi sur i24NEWS, le général de brigade de réserve de Tsahal, Amir Avivi, a analysé les frappes israéliennes sur l’aéroport de Sanaa et d’autres cibles yéménites, en riposte aux tirs de missiles houthis sur l’aéroport Ben Gourion. Ses interventions révèlent une stratégie israélienne ambitieuse contre l’axe iranien.

Une frappe puissante et éthique

Avivi a qualifié la frappe sur Sanaa, visant l’aéroport, une centrale électrique et une usine de ciment, de « réaction extrêmement puissante » à un missile houthi non intercepté près de Tel Aviv. Ces cibles, notamment l’aéroport, centre logistique des Houthis avec l’Iran, sont stratégiques et symboliques. En coordination avec les frappes américaines, ces opérations visent à placer les Houthis « en grande détresse ». Pour la première fois au Yémen, Tsahal a averti les civils via un message en arabe sur les réseaux sociaux, une heure avant, respectant les lois internationales avec la technique du « knock on the roof ».

Une stratégie régionale ambitieuse

Avivi inscrit ces frappes dans un démantèlement systématique des proxies iraniens : « On l’a fait au Liban, la Syrie est tombée, le Hamas est affaibli. » Les Houthis et les milices irakiennes sont les prochaines cibles, mais l’objectif ultime est l’Iran, « la tête du serpent ». Il anticipe une opération américano-israélienne contre Téhéran, les négociations actuelles avec les États-Unis étant vouées à l’échec face au programme nucléaire iranien.

Il a évoqué la tournée de Donald Trump au Moyen-Orient le 13 mai, notant des divergences avec Washington. Israël, agissant indépendamment, a signalé son autonomie par un appel au Kremlin. Avivi voit dans le sommet du Golfe une chance pour un « méga deal » avec l’Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar, contre l’Iran.

L’indépendance comme priorité

Avivi a critiqué la dépendance passée aux armements américains, qui a prolongé la guerre. Depuis un an et demi, les industries israéliennes ont créé des lignes de production « extraordinaires », visant une indépendance militaire d’ici un à deux ans. Il a aussi alerté sur la dépendance énergétique, dénonçant la fermeture des raffineries, qui a fragilisé l’aviation et les centrales pendant dix mois.

Perspectives géopolitiques

Avivi écarte une attaque iranienne directe, Téhéran étant accaparé par ses pourparlers avec Washington. Toutefois, les forces israéliennes se préparent à un affrontement, avec un redéploiement vers l’Iran. Les Houthis, malgré leur résilience, s’affaiblissent sous les frappes, grâce à une défense aérienne interceptant 95 % des missiles.

En conclusion, Avivi dépeint un Israël en quête d’autonomie et de domination régionale, où les frappes sur Sanaa s’inscrivent dans une stratégie à long terme contre l’Iran, dans un Moyen-Orient en pleine recomposition.