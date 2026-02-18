Amos Yadlin évoque une possible action militaire américaine imminente contre l’Iran

L’ancien chef du renseignement militaire de Tsahal, Amos Yadlin, estime qu’une confrontation entre les États-Unis et Iran pourrait survenir dans les prochains jours. Intervenant sur la chaîne israélienne Channel 12, il a déclaré que la situation était « bien plus proche d’une escalade qu’auparavant », tout en rappelant qu’« une superpuissance ne part pas en guerre en quelques jours » et qu’une voie diplomatique doit d’abord être épuisée.

Amos Yadlin, aujourd’hui à la tête d’un cabinet de conseil en sécurité nationale, a indiqué qu’il hésiterait désormais à quitter Israël, signe selon lui d’un contexte régional particulièrement instable. Il souligne cependant que des divergences subsistent à Washington. « Beaucoup s’opposent à une attaque. Le Pentagone ne sait pas clairement quel serait l’objectif final », a-t-il affirmé, tout en décrivant un président américain « très déterminé ».

Selon lui, l’affirmation répétée que « toutes les options sont sur la table » repose sur une menace militaire crédible. Celle-ci se traduirait par des préparatifs visibles au large des côtes iraniennes et dans l’espace aérien régional.

Ces déclarations interviennent alors que des négociateurs américains et iraniens ont tenu une nouvelle série de pourparlers. Parallèlement, des données publiques de suivi aérien ont montré un déploiement rapide d’appareils militaires américains vers le Moyen-Orient. Des avions de combat, notamment des modèles F-22, F-35 et F-16, ainsi que plusieurs appareils ravitailleurs, ont été observés en mouvement.

Dans ce contexte tendu, la question demeure de savoir si la pression militaire vise à renforcer la position diplomatique de Washington ou annonce une confrontation plus directe.