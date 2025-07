Anat Berko : "Le Hamas tue et vole, Gaza est un enfer islamiste"

Articles recommandés -

Anat Berko, ancienne membre de la Knesset et experte en terrorisme, a livré mardi un réquisitoire contre le Hamas sur i24NEWS. Forte de 20 ans de recherches, dont des rencontres avec le fondateur du Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, elle accuse l’organisation de transformer Gaza en un « émirat islamiste » où elle vole l’aide humanitaire, tire sur les civils et les utilise comme boucliers humains. « Ils tuent leur propre population pour maintenir leur contrôle », a-t-elle dénoncé, comparant le Hamas à Daesh et à d’autres branches des Frères musulmans.

Berko, dont la fille est mariée à un immigrant français, établit un parallèle entre les attaques du Hamas, comme le massacre du 7 octobre 2023 au festival Nova, et des attentats en Europe, tels celui du Bataclan. Elle soutient que l’idéologie du Hamas, ancrée dans le djihad mondial, rejette le mode de vie occidental et tolère la violence extrême : « Ils ont brûlé des bébés, violé, torturé. »

Face à l’échec de l’acheminement sécurisé de l’aide à Gaza, Berko rejette un cessez-le-feu sans garanties. Elle propose un « périmètre de sécurité » autour de Gaza pour empêcher toute invasion terrestre, soulignant la proximité de la menace – « à une heure et quart de Tel Aviv ». Berko appelle à libérer les otages et à conclure la guerre par des frappes ciblées, saluant les efforts de Trump et Netanyahou pour un accord de paix.