Après 11 ans de captivité, le corps du soldat Hadar Goldin de retour en Israël

Après 4 118 jours de captivité, le bureau du Premier ministre a annoncé dimanche que le lieutenant Hadar Goldin est le soldat défunt dont la dépouille a été restituée depuis la bande de Gaza pour être inhumée en Israël, mettant fin à plus d'une décennie de combat incessant de sa famille.

Samedi soir, le chef d'état-major Eyal Zamir s'était entretenu avec la famille Goldin, alors que des informations en provenance de la bande de Gaza indiquaient que la dépouille du soldat avait été localisée.

Le lieutenant Hadar Goldin, né en 1991 dans la localité d'Esh'har, servait dans la brigade Givati où il commandait une équipe dans la compagnie de reconnaissance. Le 1er août 2014, peu après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à l'issue de l'opération Bordure protectrice, Hadar a été tué lors d'affrontements avec des terroristes dans un tunnel près de Rafah, aux côtés de deux autres soldats. Sa dépouille a ensuite été enlevée par le Hamas. Des enregistrements révélés environ un an après l'enlèvement ont fait état de l'activation de la procédure Hannibal suite à la capture du corps de Goldin.

Après l'enlèvement et dans le contexte de la politique menée à Gaza, la famille Goldin s'est retrouvée dans une profonde détresse. Elle a partagé son combat avec la famille d'Oron Shaul, soldat de Golani dont la dépouille avait également été enlevée en 2014 lors d'un combat dans le quartier de Shejaiya. Leah Goldin, la mère de Hadar, avait alors déclaré : "Le retour des soldats défunts pour qu'ils reposent en terre d'Israël est la valeur juive la plus fondamentale. Une valeur de solidarité mutuelle. Malheureusement, elle n'existe plus."

Après le massacre et l'enlèvement massif de civils et soldats israéliens à Gaza le 7 octobre, la famille Goldin s'est trouvée quelque peu marginalisée dans son combat, l'attention publique, médiatique et gouvernementale étant concentrée sur le sauvetage des nouveaux otages.

Hami Goldin, frère de Hadar, a confié : "J'ai dû gérer une situation où ma fille se tenait devant les photos de ceux qui étaient rentrés vivants et se demandait pourquoi Hadar n'avait pas de cœur sur sa photo. Il mérite un cœur et c'est ce pour quoi nous nous battons." Tsur, un autre frère de Hadar, a ajouté : "Pendant 10 ans, l'État d'Israël a utilisé une seule stratégie. Il est temps de réparer l'abandon de mon frère."

Malgré tout, la famille Goldin a poursuivi son combat. Ayelet Goldin, sœur de Hadar, a participé aux manifestations pour le retour des otages. "Je ne vois pas cela comme une manifestation, je vois cela comme un soutien, un écho, une société qui crie. Regardez la valeur de chaque Israélien", avait-elle déclaré lors d'un rassemblement sur la place des Otages.

En janvier dernier, la dépouille d'Oron Shaul a été restituée à Israël lors d'une opération militaire. Un mois plus tard, Avera Mengistu, habitant d'Ashkelon retenu par le Hamas depuis 2014, est rentré dans le cadre de l'accord sur les otages. Hadar était le dernier captif de cette période à ne pas être revenu. "Nous avons parcouru un très long chemin", a déclaré Hami. "Quand on veut, on trouve et on ramène."