Après 76 ans, les restes du soldat Arthur Gasner retrouvés dans une fosse commune à Rehovot

Tsahal a annoncé jeudi avoir localisé les restes du soldat Arthur Gasner, tombé au combat dans l'est de la région de Lachish durant la guerre d'indépendance en 1949, et dont le lieu de sépulture était resté inconnu pendant plus de sept décennies. L'investigation, menée par la section de recherche des disparus de la brigade des victimes de Tsahal, a duré plus de cinq ans. La famille du défunt, dont sa nièce, a été informée de la conclusion de l'enquête par la générale de brigade Edna Iliya, responsable des ressources humaines et cheffe de la brigade des victimes.

Le 20 avril 1949, lors d'une opération de la brigade du Néguev dans le secteur des collines de Lachish-Amazia, une section du 8e bataillon a rencontré un groupe d'infiltrés. L'incident s'est transformé en un combat prolongé, se soldant par la mort de 12 soldats israéliens, dont trois portés disparus : Arthur Gasner, Gabriel Magnaji et Kalman Tchapnik.

Suite à des efforts diplomatiques et de renseignement, il a été établi que leurs corps avaient été emportés par des Arabes locaux dans une grotte du village d'Idna, alors en territoire jordanien. Le 6 mai 1949, une force de Tsahal a lancé une opération spéciale pour récupérer les trois dépouilles. Quelques mois plus tard, deux des corps ont été identifiés comme étant ceux de Gabriel Magnaji et Kalman Tchapnik, tandis qu'Arthur Gasner est resté classé comme soldat tombé au combat dont le lieu de sépulture était inconnu.

En 2020, l'enquête sur sa disparition a été rouverte avec la formation d'une équipe spéciale. "L'investigation a inclus l'analyse de documents, l'interrogation de témoins, des analyses de sol et des études archéologiques", a précisé Tsahal. Ces recherches ont mené à la conclusion que les trois combattants, y compris Arthur Gasner, avaient été enterrés ensemble dans une fosse commune le 6 mai 1949 au cimetière de Rehovot. Dans les prochaines semaines, une cérémonie sera organisée pour ajouter une plaque au nom d'Arthur Gasner sur la tombe commune où reposent ses deux camarades.