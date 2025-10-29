Après avoir survécu au pire, l'ex-otage Eli Sharabi a retrouvé l'amour

Environ huit mois après sa libération des geôles du Hamas, Eli Sharabi entame un nouveau chapitre de sa vie. L’ancien otage, qui a perdu sa femme Lian et ses deux filles Noya et Yahel lors de l’attaque du 7 octobre 2023 et qui a survécu près d’un an et demi dans les tunnels de Gaza, s’est affiché publiquement aux côtés de Yaara Krispil, physiothérapeute et propriétaire d’une clinique de traitement de la douleur et de rééducation sportive.

Le couple a fait sa première apparition publique lors du gala d’ouverture de la Fashion Week de Tel Aviv cette semaine, où Eli Sharabi a également défilé. Le lendemain, ils ont assisté ensemble aux funérailles de Yossi Sharabi, frère d’Eli, au kibboutz Be’eri, où résidait le défunt.

Sur les réseaux sociaux, Yaara Krispil a partagé une story émouvante montrant des images des funérailles. « J’entends seulement dire à quel point tu étais gentil », a-t-elle écrit. « Je suis triste de ne pas t’avoir connu. Je promets d’aider à prendre soin de tes filles. »

Depuis son retour de captivité, raconté dans un livre devenu best-seller, Eli Sharabi avait exprimé sa volonté de « choisir la vie » et de se tourner vers l’avenir malgré la douleur immense qu’il porte. Lors d’une récente interview, interrogé sur son désir de reconstruire sa vie, il avait confié espérer « avoir la chance d’être de nouveau aimé et de construire un nouveau foyer », affirmant que son retour à la vie impliquait aussi cette dimension essentielle.