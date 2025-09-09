Après l'attentat de Jérusalem, Yeruham rejoint la liste des localités éligibles au port d’armes

Articles recommandés -

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé ce mardi, lors d’une visite à Yeruham dans le Néguev, que la ville rejoignait la liste des localités dont les habitants peuvent désormais obtenir un permis de port d’armes. Il a rencontré à cette occasion la cheffe du conseil municipal, Nili Aharon.

Cette décision intervient au lendemain de l’attaque meurtrière perpétrée au carrefour de Ramot, à Jérusalem, qui a fait six morts et une quinzaine de blessés. L’attentat a été stoppé grâce à l’intervention armée d’un officier de Tsahal et d’un civil, présents sur place.

« Lors de la terrible attaque du carrefour de Ramot, il a été prouvé une fois de plus que les armes sauvent des vies », a déclaré Ben-Gvir. « Deux citoyens armés, dans le cadre de la réforme que nous menons, ont neutralisé les terroristes. Habitants de Yeruham, vérifiez votre éligibilité et armez-vous. Cela sauve des vies. »

Témoignant à la télévision israélienne, le civil impliqué dans l'élimination des terroristes a confirmé qu'il s'était équipé d'une arme tout récemment à la faveur de la nouvelle loi sur l'extension du port d'armes initiée après le 7 octobre.

La ville de Yeruham rejoint une liste de plus en plus longue de localités reconnues comme éligibles au port d’armes. La semaine dernière, Kiryat Gat, Kiryat Malachi, Gan Yavné, le conseil régional de Megiddo et Tel Mond avaient déjà été ajoutés.

Depuis le lancement de la réforme sécuritaire, près de 230 000 nouveaux permis ont été délivrés. Parmi les localités déjà couvertes figurent Ashdod, Ashkelon, Tibériade, Netivot, Sderot, Modi’in ou encore de larges quartiers de Jérusalem.