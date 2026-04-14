Après l’épreuve, la vie : Elkana Bohbot et son épouse Rebecca attendent un deuxième enfant

L’histoire d’Elkana Bohbot et de son épouse Rebecca Bohbot prend un nouveau tournant, chargé d’émotion et d’espoir. Le couple a annoncé attendre un deuxième enfant, quelques mois seulement après s’être retrouvé, à la suite de la libération d’Elkana, détenu pendant deux ans par les terroristes du Hamas.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, les Bohbot ont partagé leur bonheur avec sobriété : « Notre histoire n’est pas terminée. Elle continue de grandir. » Une phrase simple, mais lourde de sens, après une période marquée par l’attente, l’angoisse et le combat quotidien pour la libération des otages.

Leur fils aîné, Raam, avait lui aussi exprimé ce désir de voir la famille s’agrandir. Dans une interview accordée il y a quelques mois, Rebecca confiait avec émotion : « Raam voulait une petite sœur. Je lui ai dit qu’il fallait attendre papa pour ça. Il m’a demandé : “Mais combien de temps ?” Et je n’avais pas de réponse. C’était déchirant. »

Aujourd’hui, cette attente trouve enfin une réponse. La grossesse de Rebecca apparaît comme un symbole fort : celui d’une vie qui reprend, malgré les traumatismes encore présents.

Parmi les nombreuses réactions suscitées par cette annonce, celle d’un ancien compagnon de captivité d’Elkana illustre la solidarité née dans l’épreuve : « Mazal tov, quel bonheur », a-t-il écrit.

Au-delà de l’histoire personnelle, cette naissance à venir incarne une victoire intime contre la tragédie. Une manière, pour cette famille, de réaffirmer la vie face à la violence.