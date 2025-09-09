Après les frappes au Qatar, Netanyahou promet qu’aucun chef terroriste n’aura d’"immunité"

Articles recommandés -

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré mardi que « l’époque où les chefs terroristes bénéficiaient d’une immunité dans certains lieux est révolue », quelques heures après la frappe aérienne qui a visé la direction du Hamas à Doha, au Qatar.

Lors d’un événement organisé à l’ambassade américaine à Jérusalem, Netanyahou a affirmé que les dirigeants du Hamas se trouvaient « exactement à l’endroit où ils avaient célébré le 7 octobre 2023, alors même que le massacre se poursuivait en Israël ».

« Nos ennemis doivent savoir une chose : depuis la création de l’État d’Israël, le sang juif n’est pas bon marché », a-t-il lancé.

Le Premier ministre a réitéré que la guerre à Gaza « peut s’arrêter immédiatement », soulignant qu’Israël a accepté les principes du plan proposé par le président américain Donald Trump. S’adressant directement aux habitants de Gaza en anglais, Netanyahou a exhorté la population à « ne pas se laisser tromper par ces terroristes meurtriers » et à « se dresser pour leurs droits et leur avenir ». Il les a appelés à « faire la paix » et à accepter la proposition américaine, affirmant que cela ouvrirait la voie à « un avenir commun et prospère », à condition d’écarter les dirigeants du Hamas.