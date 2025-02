Après les tremblements de terre en Grèce, Israël se prépare à un tsunami

Suite aux tremblements de terre à Santorin, le quartier général de la sécurité nationale (NSH) a tenu jeudi une réunion avec la participation de tous les organismes de sécurité et d'urgence, y compris le commandement du front intérieur, à l'issue de laquelle il a été déterminé qu'un tsunami pourrait atteindre Israël. En raison de la grande distance de l'île grecque, le NSH a déterminé que le délai entre le moment du tremblement de terre et l'arrivée du tsunami sera de deux heures maximum.

"Depuis le 1er février 2025, plus de 2 000 séismes sous-marins se sont produits dans l'archipel de Santorin en Grèce. Des dizaines d'entre eux avaient une magnitude supérieure à 4,5, le plus fort ayant été mesuré le 4 février 2025 avec une magnitude de 5,3", indique le rapport du NSH.

"Les évaluations des experts ont déterminé que les secousses sont tectoniques et non volcaniques, et que l'expérience passée indique qu'une accumulation de petites secousses pourrait conduire à l'apparition d'un fort tremblement de terre plus tard. Un tel tremblement de terre pourrait également avoir un impact sur l'État d'Israël en termes de vague de tsunami", a ajouté le NSH.