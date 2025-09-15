Après Netanya, la ville de Ramle annonce vouloir elle aussi honorer la mémoire de Charlie Kirk

Articles recommandés -

Après la ville de Netanya, c'est au tour de la ville de Ramle d'annoncer vouloir honorer la mémoire de Charlie Kirk, militant conservateur américain pro-israélien, assassiné mercredi dernier aux États-Unis.

Ce lundi, Michaël Vidal, le maire de la ville du centre d'israël a fait savoir qu’une place située à l’angle des rues Golda Meïr et Ha’ilanot porterait désormais le nom de Charles “Charlie” James Kirk. « C'était véritable ami d’Israël et un homme de valeurs », a déclaré l’édile, soulignant que son héritage de dévouement et de solidarité devait inspirer en ces temps de violence et de guerre.

Quelques jours avant, la ville balnéaire de Netanya avait elle aussi décidé de rendre hommage à la figure américaine. La maire Miriam Feirberg Ikar a annoncé qu’un espace du quartier de Ir Yamim serait rebaptisé à sa mémoire. « Les habitants de Netanya, comme tous les citoyens d’Israël, pleurent la perte d’un ami exceptionnel de l’État d’Israël, qui s’est battu sans relâche pour défendre sa cause », a-t-elle affirmé.

Aux États-Unis, l’enquête sur l’assassinat de Charlie Kirk a rapidement abouti à l’arrestation de Tyler Robinson, interpellé par le FBI. Le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox, a dénoncé l’endoctrinement idéologique du suspect et indiqué qu’il entretenait une relation avec une personne transgenre.