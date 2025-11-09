Après une chaleur record, Israël attend enfin la pluie ce week-end

Après une semaine de chaleur exceptionnelle qui a pulvérisé les records de novembre, Israël s’apprête à connaître un changement radical de temps. Les journées à venir resteront encore anormalement chaudes et sèches, accompagnées de vents d’est soutenus dans les régions intérieures, avant l’arrivée attendue de la pluie d’ici la fin de la semaine.

Dimanche, le ciel restera généralement dégagé à partiellement nuageux, avec des températures en légère hausse atteignant parfois des niveaux de canicule, notamment dans les zones montagneuses et l’intérieur du pays. Dans l’après-midi, des vents du nord-ouest souffleront le long du littoral, tandis que la nuit pourrait être marquée par une baisse de visibilité dans les plaines côtières et le nord du Néguev.

Lundi, la chaleur et la sécheresse persisteront, accentuées par de fortes rafales d’est dans les montagnes et un taux d’humidité particulièrement bas, entre 10 et 15 % à l’intérieur des terres. Une chute sensible des températures est prévue mardi, bien qu’elles resteront encore supérieures aux normales saisonnières. Ce rafraîchissement se poursuivra progressivement jusqu’à jeudi.

Les météorologues annoncent qu’à partir du week-end, un changement plus marqué pourrait enfin mettre fin à cet épisode de chaleur prolongée, avec les premières pluies significatives et généralisées de la saison. L’intensité et la répartition de ces précipitations restent toutefois incertaines.

Parmi les températures relevées dimanche : Jérusalem oscillera entre 17 et 29°C, Tel Aviv entre 18 et 29°C, Haïfa entre 20 et 26°C, tandis que les régions du nord comme Tibériade et Beit She’an atteindront respectivement 34°C et 35°C. Plus au sud, Beer Sheva affichera 29°C et Eilat jusqu’à 32°C.

Un soulagement météorologique attendu, après un début de novembre marqué par une chaleur inédite et un air particulièrement sec sur l’ensemble du pays.