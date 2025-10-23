Arabella Kushner, petite-fille de Donald Trump, envoie des lettres aux otages libérés

La petite-fille du président américain Donald Trump a adressé des lettres manuscrites aux otages récemment libérés de Gaza, remises en main propre par son père Jared Kushner lors de sa visite en Israël cette semaine.

Jared Kushner, qui était dans le pays pour faire avancer le plan de cessez-le-feu à Gaza, a rencontré mardi à Tel-Aviv plusieurs anciens otages, accompagné de l'envoyé spécial Steve Witkoff. Les photographies diffusées par l'ambassade américaine témoignent de ces rencontres émouvantes.

Sur l'un des clichés, on aperçoit Kushner aux côtés de Nimrod Cohen, ancien captif, tenant une enveloppe portant l'inscription : « De la part d'Arabella ». Une autre image le montre posant avec les jumeaux Gali et Ziv Berman, libérés dans le cadre du même accord, une pile de lettres à la main.

Dans l'un de ces messages adressés à Segev Kalfon, la jeune Arabella, 14 ans, écrit : « Votre force donne de l'espoir à tant de personnes à travers le monde. J'admire votre courage et la lumière que vous apportez aux autres. »

Ce n'est pas la première fois qu'Arabella Kushner, de confession juive comme ses célèbres parents, s'illustre par un geste public lié à la diplomatie. Elle avait déjà attiré l'attention des médias chinois en 2017, après avoir récité de la poésie classique en mandarin lors d'une rencontre de son grand-père avec le président Xi Jinping à Pékin.