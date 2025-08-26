Articles recommandés -

Une découverte archéologique majeure vient éclairer d'un jour nouveau l'ingéniosité des anciens rois de Juda face aux défis climatiques. Une étude publiée mardi dans la prestigieuse revue PNAS révèle qu'un barrage monumental fut construit à Jérusalem il y a environ 2 800 ans pour répondre à une crise hydrique.

Le mur-barrage, mis au jour dans la piscine de Siloé du parc national de la Cité de David, date de 805-795 avant notre ère, sous les règnes des rois Joas ou Amasias de Juda. Ses dimensions impressionnent : 12 mètres de hauteur, plus de 8 mètres de largeur et 21 mètres de longueur pour la partie dégagée.

Selon les responsables des fouilles, les docteurs Nachshon Szanton, Itamar Barko et Philippe Weksowsky de l'Autorité des Antiquités d'Israël, il s'agit du plus grand barrage jamais découvert en Terre sainte et du plus ancien mis au jour à Jérusalem.

L'ouvrage avait une double fonction : stocker les eaux de crue qui s'écoulaient dans la vallée centrale de l'antique Jérusalem vers le torrent du Cédron, tout en gérant les pénuries d'eau et les inondations soudaines.

Les chercheuses Yohanna Regev et Elisabetta Boaretto de l'Institut Weizmann ont utilisé des méthodes micro-archéologiques avancées et la datation au carbone-14 haute précision. Elles ont analysé de la paille et des branchages inclus dans le mortier du barrage, obtenant une datation remarquablement précise à dix ans près, un exploit dans la recherche archéologique.

Cette datation a été croisée avec des données climatiques provenant de forages en mer Morte, de la grotte de Soreq et de l'analyse de l'activité solaire. L'ensemble révèle qu'à cette époque régnait un climat sec avec des précipitations faibles mais des épisodes pluvieux intenses provoquant des crues soudaines.

Le barrage s'intègre dans un système hydraulique complexe comprenant une tour barrant la source de Gihon et un grand réservoir. Cette infrastructure témoigne d'une planification urbaine sophistiquée pour gérer les ressources hydriques de Jérusalem dès la fin du IXe siècle avant J-C.

Pour Eli Escusido, directeur de l'Autorité des Antiquités, cette découverte constitue "l'un des vestiges les plus impressionnants de Jérusalem de l'époque du Premier Temple". Le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu y voit "un témoignage tangible de la puissance du royaume de Juda et de la créativité de ses rois face aux défis environnementaux".

Cette recherche sera présentée lors du 26e congrès de la Cité de David début septembre.