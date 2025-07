Archéologie : un atelier cananéen de lames vieux de 5 500 ans découvert dans le sud d'Israël

Articles recommandés -

L'Autorité israélienne des antiquités a annoncé lundi une découverte archéologique majeure à Kiryat Gat. Lors de fouilles préalables à la construction du quartier Karmei Gat, les archéologues ont mis au jour un atelier vieux d'environ 5 500 ans, le premier de ce type découvert dans le sud d'Israël.

Une technologie sophistiquée du début de l'âge du bronze

Cette découverte témoigne d'une spécialisation technologique unique au début de l'âge du bronze ancien. L'atelier révèle une société dotée d'une structure sociale et économique complexe, bien plus avancée que ne le suggéraient les estimations précédentes.

Les vestiges les plus remarquables sont de grands nucleus de silex, utilisés pour produire des lames particulièrement tranchantes et de forme uniforme. Ces lames servaient de couteaux pour la découpe et l'abattage, ainsi que d'outils de récolte. La technologie de production était extrêmement avancée, incluant l'utilisation d'un système de levier pour exercer une pression précise sur le silex.

Un site bien plus vaste qu'imaginé

Les fouilles ont révélé que le site s'étendait sur plus d'un demi-kilomètre, soit une superficie largement supérieure aux estimations initiales. Il comprend des centaines de fosses souterraines, certaines revêtues de briques de terre, qui servaient à diverses fonctions : stockage, habitation, artisanat et cérémonies.

Selon les docteurs Martin-David Pasternak, Shira Lifshitz et Natan Ben-Ari, directeurs des fouilles, "c'est la première fois qu'un tel atelier est découvert dans le sud du pays. Bien que des preuves de l'industrie des lames cananéennes aient été trouvées dans le centre et le nord d'Israël, les ateliers de production systématique étaient pratiquement inconnus."

Une société spécialisée

Les préhistoriens Kobi Vardi et Dudu Biton soulignent que "seuls des individus exceptionnellement qualifiés savaient produire ces lames cananéennes. C'est une preuve évidente qu'au début de l'âge du bronze, la société locale était organisée, complexe et disposait d'une spécialisation professionnelle."

Le site archéologique a fonctionné comme un établissement actif pendant des centaines d'années, de la période chalcolithique jusqu'à l'âge du bronze ancien. Les objets découverts sont exposés cet été dans le cadre des visites familiales à la Cité nationale d'archéologie d'Israël à Jérusalem.