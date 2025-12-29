Archéologie : un bain rituel vieux de 2 000 ans découvert sous le Mur des Lamentations

L'Autorité des Antiquités d'Israël a annoncé lundi la découverte exceptionnelle d'un mikvé (bain rituel juif) datant de l'époque du Second Temple, lors de fouilles menées sous le Mur des Lamentations. Le bassin, taillé dans la roche, porte encore les traces de cendres témoignant de la destruction de Jérusalem.

Les archéologues ont mis au jour ce bain de purification lors d'excavations dirigées conjointement par l'Autorité des Antiquités et la Fondation du Patrimoine du Mur occidental. La structure, de forme rectangulaire, mesure plus de trois mètres de long pour environ deux mètres de hauteur. Ses parois, creusées directement dans le substrat rocheux, sont enduites de plâtre.

L'installation ancienne a été retrouvée scellée sous une couche de destruction datée de l'an 70 de notre ère, année qui marqua la chute du Second Temple face aux armées romaines. Ces vestiges de cendres constituent une preuve tangible du cataclysme qui bouleversa alors la vie juive à Jérusalem.

Ari Levi, directeur des fouilles pour l'Autorité des Antiquités, a souligné l'importance de cette trouvaille : "Il faut se rappeler que Jérusalem était une ville-temple. En tant que telle, de nombreux aspects de la vie quotidienne s'adaptaient à cette réalité, ce qui se reflète particulièrement dans le soin méticuleux des habitants et des fidèles concernant les lois de pureté et d'impureté rituelle."

Le ministre du Patrimoine Amichai Eliyahu a salué cette découverte : "La mise au jour de ce mikvé sous l'esplanade du Mur occidental renforce notre compréhension de l'imbrication profonde entre vie religieuse et quotidienne à Jérusalem à l'époque du Temple. Cette trouvaille émouvante, juste avant le jeûne du 10 Tevet, souligne l'importance de poursuivre les fouilles archéologiques et la recherche à Jérusalem, ainsi que notre devoir de préserver cette mémoire historique pour les générations futures."