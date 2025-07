Israël/Archéologie : une pièce rare datant de la révolte juive contre Rome découverte à Jérusalem

Articles recommandés -

Une pièce de bronze exceptionnellement rare, frappée à Jérusalem il y a près de 2 000 ans, vient d’être mise au jour dans le Jardin archéologique de Jérusalem – Centre Davidson, lors de fouilles dirigées par l’Autorité israélienne des antiquités.

La pièce, retrouvée à proximité de l’angle sud-ouest du Mont du Temple, date de la quatrième et dernière année de la grande révolte juive contre l’Empire romain (69–70 de notre ère), peu avant la destruction du Second Temple. On peut y lire, en ancien hébreu, l’inscription poignante : "Pour la rédemption de Sion".

D'un côté, figurent un loulav (branche de palmier) et deux étrogs (cédrats), symboles de la fête juive de Souccot (fête des cabanes), associés à l’espoir et au pèlerinage vers le Temple. L’autre face montre une coupe rituelle, autre symbole religieux fort.

"Cette pièce, bien conservée, est un témoignage bouleversant de l’état d’esprit des rebelles juifs, quelques mois avant la chute de Jérusalem", explique le chercheur en numismatique Yaniv David Levy. "Elle reflète le passage d’un idéal de liberté vers une aspiration plus spirituelle à la rédemption."

Selon les spécialistes, ces pièces de la quatrième année de la révolte ont probablement été frappées sous l’autorité de Shimon Bar Giora, l’un des derniers chefs de la résistance juive. Rares en raison des conditions extrêmes de l’époque, elles sont essentiellement retrouvées à Jérusalem.

Pour l’archéologue Esther Rakow-Mellet, cette découverte, à quelques jours du 9 Av — jour de jeûne commémorant la destruction du Temple — revêt une portée hautement symbolique : "C’est une voix venue du passé, un écho direct de l’effondrement d’un monde".

Le ministre israélien du Patrimoine, Amihai Eliyahu, a salué la découverte comme une preuve de "l’enracinement profond et indéracinable du peuple juif à Jérusalem."

La pièce sera présentée au public cet été au Campus national d’archéologie d’Israël, à Jérusalem.