Arrestation d'un habitant de Ramla suspecté de planifier un attentat imminent

La police israélienne a annoncé avoir arrêté ce dimanche matin un habitant de Ramla, dans le centre du pays, soupçonné d’avoir menacé de commettre un attentat imminent. L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, avait publié en ligne des messages incitant à la violence et évoquant un projet d’attaque.

Selon le porte-parole de la police du district central, les agents sont intervenus rapidement après avoir localisé le suspect. Lors de l’arrestation, celui-ci aurait foncé sur un policier accompagné de son chien. Se sentant en danger, l’officier a fait usage de son arme à feu. Aucun blessé grave n’a été signalé.

Une deuxième personne, soupçonnée d’avoir également agressé les policiers sur place, a été interpellée dans la foulée. Les deux suspects ont été placés en garde à vue et seront présentés prochainement devant un tribunal.

La police poursuit son enquête afin de déterminer la nature exacte des menaces et d’établir si les deux hommes étaient impliqués dans une organisation ou un projet terroriste structuré.