Arrestation d'un habitant de Tel-Aviv soupçonné d'espionnage pour l'Iran

Un habitant de Tel-Aviv de 27 ans a été arrêté dimanche par la police et le Shin Bet, soupçonné d'avoir effectué des missions pour l'Iran contre rémunération en cryptomonnaies.

L'enquête révèle que depuis plusieurs mois, le suspect était en contact avec un agent iranien et aurait, sur ses instructions, photographié des domiciles d'élus, documenté des bases militaires et effectué des graffitis.

Le suspect a reçu des milliers de dollars en cryptomonnaies en échange de l'exécution de ces missions. Lors de la perquisition à son domicile, les enquêteurs ont saisi du matériel numérique et des ordinateurs utilisés pour communiquer avec les Iraniens.

Son placement en détention a été prolongé jusqu'au 26 juin par le tribunal de Tel-Aviv.

"Les services de renseignement et organisations terroristes continuent leurs efforts pour recruter des Israéliens afin d'exécuter des missions sécuritaires et terroristes en Israël", avertissent la police et le Shin Bet. Les autorités mettent en garde contre les tentatives de recrutement via les réseaux sociaux et appellent les citoyens à signaler immédiatement toute approche de la part d'entités étrangères.

Les services de sécurité promettent de "poursuivre avec la plus grande sévérité" tous les impliqués dans de telles activités.