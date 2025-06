Arrestation de deux Israéliens soupçonnés d'espionnage pour l'Iran

Le Shin Bet et la police israélienne ont annoncé dimanche l'arrestation de deux citoyens israéliens soupçonnés d'avoir mené des missions pour le compte de l'Iran ces derniers jours, en pleine guerre entre les deux pays.

Les deux suspects ont été interpellés lors d'une opération conjointe des forces du Shin Bet et de l'unité spéciale YMM. Ils sont interrogés par le Shin Bet et l'unité Lahav 433 pour soupçons d'infractions sécuritaires dirigées par les services de renseignement iraniens.

Cette affaire s'ajoute à 22 autres incidents déjoués par le Shin Bet et la police israélienne depuis le début de la guerre, témoignant des efforts répétés de l'Iran pour recruter des citoyens israéliens afin de nuire à la sécurité d'Israël et de ses habitants.

"En pleine campagne contre l'Iran et face aux tirs sur les centres de population et sites stratégiques israéliens, nous constatons les dégâts et dangers de la collaboration avec l'ennemi iranien, qui utilise les informations transmises par ces Israéliens pour nuire à Israël", a déclaré une source du Shin Bet.

Les autorités mettent en garde les citoyens israéliens contre tout contact avec des éléments étrangers, particulièrement en temps de guerre. Ces actions constituent une violation grave de la loi et tous les responsables seront poursuivis.