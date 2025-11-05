Arrestation de l'ancien secrétaire général du parti arabe Balad suspecté d'incitation au terrorisme

L'ancien secrétaire général du parti Balad, Awad Abd al-Fattah, a été interpellé par la police israélienne, soupçonné d'incitation au terrorisme.

Selon les autorités, son arrestation fait suite à des déclarations considérées comme dépassant les limites de la liberté d'expression et susceptibles de constituer une infraction à la loi antiterroriste.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a salué l'action des forces de l'ordre dans un entretien accordé à Arutz7 : « Je suis fier de la police. Quiconque incite au terrorisme se retrouvera derrière les barreaux », a-t-il déclaré.

Cette arrestation intervient environ deux mois après celle de l'ancienne députée Hanin Zoabi, également interrogée par la police sur des soupçons d'incitation au terrorisme. L'enquête portait sur des propos tenus lors d'une conférence à l'étranger, qualifiée d’« anti-israélienne ».

Lors de cette conférence, Zoabi avait notamment affirmé : « Ce n’est pas le Hamas qui a résisté, c’est le peuple palestinien. Et oui, on ne peut dissocier le Hamas du peuple palestinien. On ne peut pas les séparer. Ceux qui sont entrés le 7 octobre n’ont pas franchi les frontières israéliennes, ils sont entrés sur leur terre. C’est leur terre. »