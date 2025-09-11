Arrivée en Israël, l'ex-otage Elisabeth Tsurkov a été prise en charge à l'hôpital Sheba près de Tel Aviv

Articles recommandés -

Elizabeth Tsurkov, revenue de captivité après plus de 900 jours aux mains d'une milice pro-iranienne en Irak, a été prise en charge à l'hôpital Sheba près de Tel Aviv.

La chercheuse israélienne a atterri mercredi soir en Israël. Elle a été immédiatement transférée à l'hôpital, où elle a été accueillie selon le protocole appliqué aux ex-otages libérés de Gaza. Visiblement affaiblie, elle marchait en boitant légèrement. Opérée peu avant son enlèvement de la colonne vertébrale, elle souffrirait également de fortes douleurs dorsales qui l'empêchent de s'asseoir. Elle subira dans les prochains jours une batterie d'examens médicaux.

Le chef du Mossad, David Barnea, a remercié son homologue chypriote pour l’aide apportée à son transfert d'Irak. « La coopération entre les deux pays fait une nouvelle fois ses preuves », a-t-il déclaré.

Agée de 39 ans, cette spécialiste du Moyen-Orient et doctorante à l’Université de Princeton, avait été enlevée à Bagdad en mars 2023 par Kataeb Hezbollah, une milice chiite soutenue par l’Iran. Elle se trouvait alors en Irak pour des recherches universitaires.

Sa libération a été annoncée mardi par le président américain Donald Trump, qui a précisé que la chercheuse avait été transférée « saine et sauve » à l’ambassade des États-Unis, après avoir « été torturée pendant des mois ».

La famille d'Elisqbeth Tsurkov a exprimé un immense soulagement. « Toute la famille est incroyablement heureuse. Nous avons hâte de lq retrouver et de lui donner tout l’amour que nous attendons de partager avec elle depuis 903 jours », a déclaré sa sœur Emma Tsurkov, citoyenne américaine. Elle a remercié Trump, ainsi que l’envoyé spécial Adam Boehler, soulignant que « si Adam n’avait pas fait du retour de ma sœur une mission personnelle, je ne sais pas où nous en serions ». Des remerciements ont également été adressés au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

Née en Russie et immigrée enfant en Israël, Elizabeth Tsurkov détient également la nationalité russe, ce qui lui avait permis d’entrer en Irak.