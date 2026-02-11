Ashdod : deux employées d’une raffinerie décèdent après avoir inhalé des substances dangereuses

Un grave accident du travail s’est produit mercredi dans une installation industrielle située à proximité d’Ashdod. Deux employées d’une cinquantaine d’années, travaillant dans une raffinerie, sont décédées après s’être effondrées durant leur service.

Selon les premières informations, une défaillance aurait affecté les combinaisons spéciales qu’elles portaient, entraînant une exposition à des substances dangereuses et un manque d’oxygène fatal. Les circonstances exactes du drame font l’objet d’une enquête. Les forces de police sont présentes sur les lieux afin d’établir les causes précises de l'accident. Les autorités ont précisé qu’aucun danger ne menace la population environnante.

Les équipes des services de secours du Magen David Adom, arrivées rapidement sur place, ont tenté de réanimer les deux femmes. Une paramédic et un secouriste ont rapporté avoir trouvé les victimes inconscientes, sans pouls ni respiration. Malgré des manœuvres de réanimation prolongées, comprenant massages cardiaques, assistance respiratoire et administration de médicaments, leur décès a été constaté sur les lieux.

Le ministère de la Protection de l’environnement a indiqué avoir dépêché des inspecteurs sur le site dès réception du signalement. Ceux-ci procèdent à des opérations de contrôle et de surveillance environnementale aux côtés des services d’urgence. Les autorités affirment suivre de près l’évolution de la situation et communiqueront de nouveaux éléments si nécessaire.