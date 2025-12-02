Ashkelon inaugure la plus grande aire de jeux d’Israël et du monde

Ashkelon a dévoilé au sein de son Eco Park une structure ludique spectaculaire : une aire de jeux géante en forme de lion, présentée comme la plus grande du genre en Israël et dans le monde. L’installation, haute de 13 mètres et couvrant 1,5 dunam (environ 0,4 acre), a été conçue par l’entreprise israélienne Elu Et Nitzan pour offrir une expérience immersive, multi-sensorielle et accessible à tous les enfants.

Au cœur du dispositif se trouve une tour de grimpe centrale, reliée à sept tunnels formant la crinière du lion. Ces tunnels, de longueurs variées, intègrent des cordages, des pierres d’escalade et des filets inclinés menant à différents niveaux. Les enfants peuvent atteindre la tour par plusieurs directions ou glisser directement par la bouche du lion. À proximité, des filets suspendus ajoutent des défis aériens.

Les pattes avant du lion ont été pensées pour les plus jeunes, avec des toboggans accessibles, des panneaux sensoriels et des éléments favorisant l’équilibre. L’arche de balançoires propose une gamme complète d’assises, dont une balançoire accessible, un « nid d’oiseau » partagé et des sièges face à face.

L’ensemble du site intègre de nombreux équipements inclusifs : carrousels accessibles, stations musicales, balançoire 360°, glissade adaptée aux fauteuils roulants, jeux lumineux interactifs, tyrolienne circulaire et structures d’escalade adaptées.

La zone est entièrement ombragée grâce à un système intégré à l’architecture, tandis qu’un éclairage LED multicolore illumine la structure de jour comme de nuit. Un spectacle son et lumière se déclenche chaque heure.

Le maire Tomer Glam s’est félicité d’un projet « innovant, alliant jeu avancé et nature ». Pour Helen Roet-Nitzan, fondatrice d’Elu Et Nitzan, l’objectif était de créer « une expérience inoubliable pour tous les enfants ».