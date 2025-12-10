Ashkelon : onze personnes hospitalisées après un incendie dans un immeuble résidentiel

Un incendie s’est déclaré mardi matin dans un immeuble résidentiel de neuf étages situé rue Konditon, à Ashkelon, selon Magen David Adom (MDA). Onze personnes ont été prises en charge pour inhalation de fumée et transférées à l’hôpital Barzilaï.

Parmi les évacués figurent une femme de 34 ans et deux enfants d’environ trois ans, tous trois dans un état modéré. Huit autres personnes ont été blessées plus légèrement. Les équipes du MDA sont intervenues rapidement sur place pour assister les pompiers, évacuer les habitants piégés par la fumée et fournir les soins médicaux nécessaires.

Cet incident survient alors qu’Ashkelon demeure particulièrement exposée aux risques météorologiques. Le mois dernier, les pompiers avaient déjà secouru huit civils bloqués dans leurs véhicules lors d’inondations soudaines provoquées par de fortes pluies. Avec l’approche du cyclone Byron, les autorités mettent en garde contre un risque accru de crues éclairs sur la plaine côtière et dans les zones basses du sud du pays.

De fortes rafales sont attendues sur le littoral et dans les régions montagneuses, tandis que les pluies devraient s’intensifier progressivement vers le Néguev. Des alertes d’inondations ont également été émises pour le désert de Judée et la région de la mer Morte.

Les services d’urgence appellent la population à suivre les consignes de sécurité et à éviter les zones sujettes aux inondations, alors que la combinaison de conditions météorologiques extrêmes et d’incidents urbains continue de mettre la ville sous pression.