Asia Mamadov, héroïne juive de la Seconde Guerre mondiale, célèbre ses 100 ans en Israël

L’émotion était vive dimanche à Nof HaGalil, en Galilée, où Asia Mamadov, vétérane de la Seconde Guerre mondiale décorée de l’Armée rouge, a célébré son centième anniversaire avec ses médailles de guerre entourée de sa famille.

"Ma mère est une héroïne âgée de 100 ans", a déclaré sa fille, Elena Aharonson, 70 ans. "Elle a combattu les nazis pendant quatre ans et fait partie de ces héros juifs qui ont contribué à leur défaite. Il était évident qu’elle atteindrait ce cap entourée de toutes ses décorations."

Née à Kiev en 1924, Asia Mamadov a échappé aux persécutions en prenant le dernier train quittant la ville au début de la Seconde Guerre mondiale, en direction de l’Oural. À seulement 16 ans, elle s’engage dans l’Armée rouge. Tout au long du conflit, elle assure des missions de communication entre les unités de première ligne et participe à l’observation et au guidage des troupes contre les forces nazies. Son courage et son engagement lui valent de nombreuses distinctions militaires.

Après la guerre, elle poursuit sa vie en Union soviétique avant d’immigrer en Israël en 1990. Elle s’installe d’abord au kibboutz Dafna, dans le nord du pays, avant de rejoindre une maison de retraite à Nof HaGalil. Elle est aujourd'hui la mère de deux filles, grand-mère de trois petits-enfants et arrière-grand-mère de sept arrière-petits-enfants.

Lors de la cérémonie, le maire de Nof HaGalil, Ronen Plot, a salué son parcours exceptionnel : "Ces héros juifs ont contribué à la victoire contre l’oppresseur nazi. Asia est venue en Israël et a élevé de nouvelles générations de sionistes dans notre pays."

L’anniversaire d’Asia Mamadov a ainsi pris valeur d’hommage à toute une génération de combattants juifs de la Seconde Guerre mondiale, souvent oubliés, qui ont joué un rôle décisif dans la lutte contre le nazisme avant de reconstruire leur vie en Israël.