Attaque à la hache dans la Vieille Ville de Jérusalem : une femme blessée

Une femme de 55 ans a été attaquée mercredi soir dans la rue Or HaHaim, dans la Vieille Ville de Jérusalem. Selon des témoins oculaires, l'agression aurait été perpétrée à l'aide d'une hache. L'identité de l'agresseur et le mobile de l'attaque demeurent pour l'instant inconnus.

Une équipe de secouristes du Magen David Adom (MDA) a prodigué les premiers soins à la victime sur place avant de l'évacuer en état "modéré mais consciente" vers l'hôpital Shaare Zedek, avec des blessures au haut du corps.

La victime a affirmé avoir été attaquée à son domicile par "un membre des minorités" - terme couramment utilisé en Israël pour désigner un Arabe. La police a ouvert une enquête et examine toutes les pistes possibles. "J'ai été alerté par le centre d'appels du MDA pour me rendre chez mes voisins. Je suis arrivé rapidement sur place et j'ai trouvé une femme d'environ 50 ans pleinement consciente, allongée avec des blessures au haut du corps," a relaté Yossi Kasuto, secouriste senior du MDA.

Il a ajouté : "Je lui ai administré des soins médicaux d'urgence avant de la transférer sur le véhicule tout-terrain spécial du MDA, qui l'a évacuée à travers les ruelles étroites jusqu'à l'ambulance de soins intensifs qui attendait à la porte de Sion. De là, nous l'avons transportée à l'hôpital tout en poursuivant les soins médicaux. Son état est modéré et stable."