Attaque de requin à Hadera : des indices retrouvés sur la plage

Les équipes de secours ont repris mardi à l'aube les recherches du plongeur porté disparu après une attaque de requin survenue la veille près de l'embouchure de la rivière Hadera, en Israël. Des éléments découverts sur la plage ont été envoyés au centre médico-légal d'Abou Kabir pour analyse. "Nous en sommes au deuxième jour de recherches. Depuis les premières heures du matin, nous sommes présents tant en mer que sur la bande côtière, mobilisant tous les moyens disponibles", a déclaré le porte-parole de la police israélienne, le commandant Arie Doron. "Plusieurs éléments ont été envoyés pour examen. Nous attendons les résultats de l'expertise. Notre objectif est de pouvoir apporter une réponse à la famille avant la fin de la journée."

Le disparu, un habitant de Petah Tikva quadragénaire et père de quatre enfants, avait décidé de s'arrêter pour pêcher à l'embouchure de la rivière Hadera après sa journée de travail dans le nord du pays. Son camion et ses effets personnels ont été retrouvés sur la plage. Les opérations de recherche mobilisent des bateaux de la marine israélienne, la police maritime et des plongeurs spécialisés de l'unité de secours Lahava. Par mesure de précaution, les plages de Hadera, Mikhmoret, Beit Yanai et Neurim demeurent fermées aux baigneurs jusqu'à nouvel ordre. Selon les premières évaluations, le pêcheur plongeait avec une ceinture portant ses prises, ce qui aurait pu attirer les requins.