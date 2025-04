Attaque de requin à Hadera : "L'homme a créé un resto du cœur pour les requins", explique le Professeur Avi Baranes

Au lendemain de l'attaque de requin survenue lundi sur la plage de Hadera, un événement rarissime en Israël, le Professeur Avi Baranes, biologiste marin de l'Institut Interuniversitaire d'Eilat, livre une analyse éclairante sur les causes de cet incident et sur la cohabitation entre humains et requins sur les côtes israéliennes.

Un phénomène exceptionnel en Israël

« Ce n'est pas la première fois qu'on voit des requins à proximité des plages israéliennes, mais jamais auparavant des requins n'avaient agressé des nageurs en Israël », explique d'emblée le spécialiste. À l'exception d'un cas isolé en 1948 impliquant un soldat britannique, « aucune attaque de requins sur des Israéliens » n'avait été recensée jusqu'à présent. Une singularité que le professeur résume avec humour : « Il semble que les requins dans nos eaux ne mangent pas casher. »

Hadera : un écosystème artificiel favorable aux requins

La situation particulière de Hadera s'explique, selon le Pr Baranes, par l'intervention humaine qui a modifié l'écosystème local. « L'homme a créé un nouveau biotope », affirme-t-il. En cause : les rejets d'eau chaude provenant de la centrale énergétique locale, qui ont provoqué « une explosion d'algues, de plancton et de poissons qui mangent du plancton, et de poissons qui mangent d'autres poissons. » Cette abondance de nourriture a transformé la zone en un véritable paradis pour les requins. « Ce qu'on a ouvert en fin de compte, c'est un resto du cœur à Hadera pour les requins. Ils y viennent, ils trouvent autant de nourriture qu'ils veulent », explique le biologiste avec une métaphore parlante.

Une double problématique humaine

Ce nouvel équilibre est perturbé par deux facteurs humains, selon le spécialiste. D'une part, l'activité de pêche intensive attirée par l'abondance de poissons : « Malheureusement, quand ils attrapent un poisson qui n'est pas mangeable, ils le jettent mort dans l'eau », ce qui constitue une source de nourriture supplémentaire pour les requins. D'autre part, l'attrait touristique exercé par ces prédateurs : « Les gens, bien qu'ils aient très peur des requins, aiment bien aller les voir. » Un comportement qui dérape parfois dangereusement : « Ils aiment bien le toucher, ils aiment bien lui tirer la queue... Parfois, ils les prennent, ils leur tirent par la queue, ou ils veulent les attraper par la nageoire dorsale, faire un tour avec eux. »

Une réaction défensive, non prédatrice

Le professeur rappelle que ces comportements humains provoquent les requins, dont les moyens de défense sont limités : « Il ne faut pas oublier que le requin, c'est un poisson. Il n'a pas de bras, il ne peut pas donner un coup de poing. Il ne peut pas parler, il ne peut pas insulter, il ne peut pas se défendre. Sa seule défense, ce sont ses mâchoires, ses dents. » Fort de son expérience avec « des milliers et des milliers de requins », Avi Baranes souligne que l'attaque n'était probablement pas motivée par la prédation : « Le menu d'un requin ne change pratiquement pas. À 90-95%, le requin mange la même chose. Toujours. » Et de préciser : « Il semble que la viande humaine ne soit pas une partie de ce menu pour les requins. »

Conseils aux baigneurs : respect et distance

Face à la peur générée par cet incident, le biologiste marin prodigue des conseils de bon sens : « C'est la même chose que vous voyez dans un safari à Lyon. C'est nous qui nous introduisons dans son milieu. Il faut leur laisser la place d'abord, et surtout ne pas les agresser. » Il établit un parallèle simple : « Comme un chien est très calme, si vous lui tirez la queue, il va se retourner et vous mordre. » La conclusion est limpide : « Ne pas s'approcher, ne pas les agresser, ne pas les provoquer pour éviter d'être attaqués. On ne fait pas partie de leur nourriture. »

Cette analyse du Professeur Baranes rappelle l'importance du respect des écosystèmes marins et la nécessité d'une cohabitation prudente entre humains et requins, notamment dans ces zones où l'activité humaine a profondément modifié l'environnement naturel.