Attaque du 7 octobre : au kibboutz Re’im, une enquête accable l’armée et loue l’héroïsme civil

Une enquête de l’armée israélienne sur l’attaque du kibboutz Re’im pointe de graves défaillances dans la défense du site. Face à près de 80 terroristes du Hamas, les civils ont résisté seuls durant des heures.

Une infiltration massive, une défense improvisée

Le 7 octobre 2023, peu après 6h30, le kibboutz Re’im, situé près de la frontière avec Gaza, est frappé de plein fouet par l’offensive surprise du Hamas. Alors que des roquettes s’abattent sur toute la région, 80 terroristes armés pénètrent dans le kibboutz, par plusieurs points, en véhicules et à pied. Les premiers affrontements ont lieu dès 7h51. Très vite, les terroristes se déploient dans les quartiers résidentiels, mettant le feu à des habitations, pillant les maisons, exécutant des civils et enlevant cinq personnes. Le bilan est lourd : sept habitants tués, cinq enlevés (tous libérés en novembre), des dizaines de maisons détruites.

Une unité civile en première ligne

Face à cette attaque fulgurante, seuls huit membres de l’unité de réponse rapide du kibboutz sont présents. Ces civils formés au maniement des armes, mais non militaires, prennent position et parviennent à repousser plusieurs vagues de terroristes, parfois au prix de leur vie.

IDF

Leur intervention rapide et leur capacité à contenir les groupes armés ont été cruciales pour éviter un massacre à plus grande échelle, notamment dans les quartiers les plus peuplés. Plusieurs jeunes ayant fui la rave party Nova trouvent refuge à Re’im, où ils sont protégés. Un seul n’en réchappera pas.

Une armée désorganisée et débordée

Ce n’est qu’à partir de 9h30 que les premiers renforts extérieurs — policiers, soldats en congé, unités spéciales — commencent à arriver aux abords du kibboutz. Le rapport pointe une arrivée tardive, désorganisée, sans coordination claire entre les unités engagées.

IDF

Certains officiers prennent l’initiative de coordonner les opérations, mais plusieurs d’entre eux seront tués. Les combats se poursuivent tout au long de la journée, où les terroristes se retranchent. Des combats intenses s’y déroulent jusqu’au soir, impliquant chars, engins du génie et troupes d’élite.

Une reprise progressive du contrôle

À partir de la fin d’après-midi, les forces israéliennes reprennent progressivement le contrôle du kibboutz, maison après maison. Plusieurs terroristes sont éliminés dans des échanges de tirs violents, d'autres dans des opérations de dégagement. L’évacuation des habitants commence le 8 octobre, et le dernier terroriste est neutralisé le 10 au soir, caché près du réfectoire.

Un rapport sans appel

Présentée aux familles et aux responsables du kibboutz, l’enquête opérationnelle qualifie l’attaque de Re’im de “l’un des combats les plus difficiles” menés ce jour-là.

Ses conclusions sont claires :

- L’armée israélienne n’a pas réussi à défendre le kibboutz.

- Les renforts sont arrivés en ordre dispersé, mal équipés, souvent sans communication efficace.

- Le commandement local a été entravé par la mort de plusieurs officiers.

- La mobilité et l’arsenal des terroristes leur ont permis de semer la terreur.

- La résistance de l’unité de réponse rapide a sauvé des dizaines de vies.

Une communauté debout

Au-delà des failles militaires, le rapport salue la bravoure exceptionnelle des habitants : solidarité, sang-froid, initiative individuelle. Pour les enquêteurs, la réponse de la population civile de Re’im incarne “un modèle de comportement communautaire en situation extrême”.