Vallée du Jourdain : deux morts dans un attentat à l'arme à feu, le terroriste éliminé

Deux Israéliens, âgés de 20 et 60 ans, ont été tués ce jeudi après-midi lors d’une attaque armée au point de passage d’Allenby, dans la vallée du Jourdain, à la frontière entre Israël et la Jordanie. Selon les premières informations, le terroriste, un chauffeur jordanien transportant de l’aide humanitaire à destination de Gaza, a ouvert le feu sur les personnes présentes avant d’être éliminé par les forces de sécurité israéliennes.

Des équipes médicales du Magen David Adom (MDA) et des forces médicales de Tsahal sont rapidement intervenues sur place. Malgré de longues tentatives de réanimation, les deux victimes ont succombé à leurs blessures. « Nous avons trouvé deux hommes inconscients, grièvement blessés par balles. Après des efforts intensifs, nous avons malheureusement dû constater leur décès », ont déclaré des secouristes du MDA.

De larges forces de sécurité, dont l’unité d’élite Duvdevan et le bataillon 47, ont été déployées dans le secteur pour sécuriser la zone et vérifier s’il existait un éventuel complice. Un hélicoptère a été mobilisé pour l’évacuation des blessés et pour appuyer les opérations. D'après des sources, les camions d’aide humanitaire entrant depuis la Jordanie ne faisaient pas l’objet de contrôles systématiques, en vertu d’un accord bilatéral entre les deux pays, soulevant des questions sur les failles sécuritaires. Cet attentat survient un an jour pour jour après une attaque similaire survenue au même point de passage en septembre 2024, qui avait coûté la vie à trois Israéliens. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cette nouvelle attaque et ses éventuelles ramifications.