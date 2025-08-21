Articles recommandés -

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a été légèrement blessé ce jeudi matin lors d'un attentat par balles survenu près de Malakhei Hashalom, dans la région de Binyamin, en Judée-Samarie. L'attaque s'est produite alors que la victime et un compagnon berger gardaient du bétail dans la région, se déplaçant à bord d'un quad.

Selon les témoignages des victimes, un homme armé d'un pistolet les aurait pris en embuscade, tirant au moins deux coups de feu dans leur direction. Le quad s'est renversé sous l'impact, permettant au terroriste de s'approcher davantage de ses cibles. La victime a été touchée à la tête mais son état reste stable.

Le terroriste a alors tenté de poursuivre son attaque mais a été contraint de prendre la fuite après un dysfonctionnement de son arme à feu. Les deux jeunes hommes ont réussi à le repousser en utilisant leur véhicule. Le tireur se serait ensuite échappé vers le village palestinien voisin d'Al-Muayir.

Les secours du Magen David Adom sont rapidement intervenus sur place. "Nous avons trouvé un jeune homme conscient qui nous a expliqué avoir été blessé à la tête", a rapporté l'un des secouristes. "Nous avons procédé aux examens médicaux et lui avons prodigué les premiers soins avant de l'évacuer vers l'hôpital."

L'attaque s'est déroulée sur des terres d'État, à environ 300 mètres de la route Alon, dans une zone qui a connu de nombreux attentats par le passé. Une douille a été retrouvée sur les lieux de l'incident.

Deux heures après l'attentat de Binyamin, un berger israélien a été violemment agressé près de Maale Amos, dans le Goush Etzion, à proximité du village palestinien d'Alminya. Son état est également considéré comme léger.

Les forces de Tsahal ont bouclé le village d'Al-Muayir ainsi que d'autres localités palestiniennes environnantes et mènent actuellement une vaste opération de recherche pour retrouver l'auteur de l'attentat.

Israel Gantz, président du conseil régional de Binyamin, a qualifié l'incident d'"embuscade planifiée qui s'est terminée par un miracle". Il a souligné l'importance de la présence des gardiens de troupeaux dans les zones rurales situées entre la vallée du Jourdain et Jérusalem, affirmant qu'ils "protègent les terres de notre pays".