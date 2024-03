Deux blessés dans un attentat à l'arme blanche à un poste de contrôle à l'entrée de Jérusalem, le terroriste neutralisé

Deux israéliens ont été légèrement à modérément blessés dans un attentat terroriste à l'arme blanche commis mercredi matin au poste de contrôle des tunnels, à l'entrée de Jérusalem. Le terroriste a été rapidement neutralisé et les blessés soignés sur place avant d'être évacués vers l'hôpital Shaare Tzedek et Hadassa Ein Kerem de la capitale israélienne. D'importantes forces de police ont été dépêchées sur les lieux.

Les services de secours du Magen David Adom (MDA) ont indiqué avoir pris en charge médicalement une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années et un homme d'environ 25 ans. Les blessés, tous deux membres des forces de sécurité israéliennes, sont dans un état jugé léger à modéré et souffrent de blessures causées par un objet tranchant sur le haut du corps et les membres supérieurs. Ils ont été pris en charge pleinement conscients. L'hôpital Shaare Tzedek a plus tard confirmé que la jeune femme, soignée dans le service de traumatologie, souffrait de blessures légères.

D'après les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux depuis le lieu de l'attentat, il semble que le terroriste, un adolescent âgé d'une quinzaine d'années originaire d'un village voisin, soit arrivé sur un vélo électrique.

"Ce matin vers 08h15, un terroriste de 15 ans est arrivé à vélo au poste de contrôle des tunnel en provenance de Cisjordanie", a indiqué un communiqué de la police israélienne. "Alors que les forces de sécurité tentaient de le contrôler, le terroriste a sorti un couteau et a commencé à les poignarder". "Un agent de sécurité civil a affronté le terroriste avant qu'une force de Tsahal présente sur les lieux le neutralise par des tirs précis", a précisé le communiqué.