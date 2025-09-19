Attentat au passage Allenby : Netanyahou durcit le ton envers la Jordanie et réclame un renforcement de la sécurité

Articles recommandés -

Lors d'une réunion du cabinet jeudi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a vivement critiqué la Jordanie suite à l'attaque meurtrière du point de passage d'Allenby perpétrée quelques heures plus tôt et annoncé un renforcement drastique des procédures de sécurité.

"J'exige qu'à partir de maintenant, les chauffeurs passent par des magnétomètres et que les camions soient soumis à une inspection minutieuse", a-t-il déclaré selon Kan.

Le chef du gouvernement a directement mis en cause la responsabilité jordanienne dans cet incident qui a coûté la vie à un soldat de carrière et à un réserviste : "Il était de la responsabilité de la Jordanie d'empêcher l'attaque et elle ne l'a pas fait."

L'enquête révèle des dysfonctionnements préoccupants dans les protocoles de sécurité. Les citoyens jordaniens entrant en Israël à partir de listes fournies par l'armée jordanienne ne font l'objet d'aucun contrôle de sécurité de la part des responsables israéliens. Une source sécuritaire a confirmé que Tsahal s'appuyait entièrement sur les vérifications effectuées par l'armée jordanienne.

En réaction immédiate à l'attentat, Israël a suspendu jusqu'à nouvel ordre l'entrée de l'aide humanitaire jordanienne dans la bande de Gaza. Cette mesure s'accompagne d'exigences précises adressées à l'armée jordanienne : une enquête approfondie sur l'identité du terroriste, ses antécédents, les vérifications effectuées avant son affectation comme chauffeur, ainsi qu'un examen complet des dispositifs de sécurité côté jordanien.

Selon une source israélienne, les autorités jordaniennes coopèrent actuellement avec l'enquête israélienne.

Si Amman a condamné l'attentat, affirmant qu'il mettait en danger "la sécurité du royaume", elle a en revanche rejeté toute responsabilité dans celui-ci.