Attentat dans le nord d’Israël : Itamar Ben Gvir appelle les civils à s’armer

Après l’attaque combinée à la voiture-bélier et à l’arme blanche qui a coûté la vie à deux Israéliens dans le nord du pays ce vendredi, le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a tenu des propos offensifs sur le terrain même de l’attentat.

S’exprimant devant la presse, le dirigeant a exhorté les citoyens israéliens à s’armer. « J’appelle les citoyens d’Israël : armez-vous », a-t-il lancé, affirmant que l’attaque démontrait que « les armes sauvent des vies ». Il a souligné que le terroriste avait été neutralisé par un civil armé, présenté comme un élément décisif pour éviter un bilan plus lourd.

Itamar Ben Gvir a également encouragé les Israéliens à profiter de l’assouplissement récent des critères d’octroi de permis de port d’armes et à rejoindre les unités civiles d’intervention d’urgence, destinées à renforcer la réponse immédiate face aux attaques terroristes.

Au-delà de l’appel à l’armement, le ministre a relancé avec vigueur la question de la peine capitale. Selon lui, « la mesure qui sauvera encore davantage de vies » serait l’adoption d’une loi instaurant la peine de mort pour les terroristes reconnus coupables d’attentats meurtriers. Il a affirmé que les auteurs de ce type d’attaques « ne cherchent pas à mourir, mais à survivre pour purger une peine de prison », justifiant ainsi, à ses yeux, la nécessité d’une dissuasion maximale.

Chef du parti Otzma Yehudit, Ben Gvir soutient activement un projet de loi visant à permettre l’exécution des terroristes condamnés pour des attaques mortelles. En Israël, la peine de mort reste exceptionnelle et n’a été appliquée qu’une seule fois, en 1962, lors de l’exécution du criminel nazi Adolf Eichmann.

Le ministre a conclu son intervention en saluant l’action rapide des forces de sécurité et en assurant prier pour les familles des victimes ainsi que pour le rétablissement des blessés.