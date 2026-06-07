Une personne a été tuée et cinq autres blessées lors d’un attentat à l’arme à feu perpétré dimanche dans la région du Sharon, au centre d’Israël. Les attaques ont visé plusieurs sites, notamment à proximité de Kokhav Yaïr, Tzur Yitzhak et Tzur Natan.

L’attaque a débuté dans une station-service située à l’entrée de Kokhav Yaïr avant de se poursuivre sur plusieurs axes routiers voisins. Un homme a été mortellement touché au cours de la fusillade.

Contrairement aux premières informations faisant état de deux terroristes, la police israélienne affirme désormais qu’un seul terroriste a mené l’attaque. Après une vaste traque, les forces de l’ordre l'ont localisé et neutralisé, identifié comme un habitant de la ville arabe israélienne de Taybeh.

Les enquêteurs ont également retrouvé l’arme utilisée lors de l’attentat : un pistolet-mitrailleur artisanal de type « Carlo » (Carl Gustav).

Selon la police, les informations précédemment diffusées par Tsahal concernant un second terroriste ayant pris la fuite avant d’être neutralisé résultent vraisemblablement d’une confusion et se rapporteraient en réalité au même terroriste.

À la suite de l’attaque, des alertes à l’infiltration terroriste ont été déclenchées à Tzur Yitzhak et Tzur Natan. Les habitants ont été invités à rester confinés à leur domicile pendant les opérations de recherche.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu une réunion d’évaluation de la situation à la suite de l’attentat et suit de près l’évolution des événements, a indiqué son bureau.

D’importantes forces de police, de Tsahal et des services de sécurité restent déployées sur le terrain, tandis que plusieurs axes routiers du secteur ont été fermés à la circulation.