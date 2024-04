Attentat de Gan Yavne : un homme grièvement atteint succombe à ses blessures

Lidor Levi, grièvement blessé dans un attentat au couteau perpétré dimanche à Gan Yavne près d'Ashdod, a succombé à ses blessures ce jeudi. L'annonce de son décès a été faite par l'hôpital Ichilov de Tel Aviv où il était soigné.

באדיבות המשפחה

Père de famille de 34 ans, Lidor Levi travaillait comme ingénieur en informatique. Il laisse derrière lui sa femme enceinte et un bébé de six mois. Lidor avait été grièvement blessé en 2009 dans la bande de Gaza, alors qu'il était soldat dans le corps du Génie de combat. Malgré cela, il avait tenté d'être incorporé en tant que réserviste pour retourner à Gaza lors du déclenchement de la guerre actuelle.

"Lidor était un père, un mari, un frère et un fils exemplaires. Un point d'ancrage pour sa famille et un modèle pour son entourage. Le but de sa vie était d'aider les gens avec modestie et humilité. Lidor laisse un vide immense dans nos cœurs. Nous continuerons à vivre selon les valeurs qu'il nous a inculquées", a déclaré sa famille dans un communiqué.

L'attentat au couteau de dimanche a été commis dans un centre commercial de Gan Yavne, près d'Ashdod, par un Palestinien de 19 ans entré illégalement dans le pays. Deux autres personnes ont été grièvement blessées dans l'attaque.