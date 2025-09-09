Attentat de Jérusalem : des prisonniers reclassés en détenus sécuritaires après avoir manifesté leur joie

Articles recommandés -

À la suite de l’attentat meurtrier survenu lundi à Jérusalem, deux détenus dans des prisons du centre d’Israël ont été sanctionnés après avoir exprimé des positions nationalistes et manifesté leur satisfaction face à l’attaque, ont indiqué les porte-paroles du service pénitentiaire.

Conformément aux directives du Commissaire des prisons, les deux hommes ont été soumis à une procédure disciplinaire, reclassés comme détenus sécuritaires (terroristes) et transférés dans un établissement spécialisé.

Le service pénitentiaire a précisé que cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une politique de « tolérance zéro » visant à prévenir tout désordre ou toute expression de soutien à l’ennemi, et à maintenir l’ordre au sein des établissements carcéraux.