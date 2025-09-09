Attentat de Jérusalem : Israël impose des sanctions collectives dans plusieurs localités palestiniennes

Articles recommandés -

Le ministre de la Défense Israël Katz a annoncé ce mardi une série de sanctions civiles visant les proches et les habitants des villages d'origine des terroristes ayant perpétré l'attaque meurtrière de lundi matin au carrefour de Ramot, à Jérusalem. Ces mesures s'inscrivent dans la politique de dissuasion israélienne face au terrorisme.

Les mesures ordonnées par Katz comprennent la démolition de toutes les structures considérées comme illégales dans les villages concernés, ainsi que la révocation de 750 licences de travail et permis d'entrée en Israël détenus par des résidents de ces localités. Cette décision fait suite aux recommandations conjointes de l'establishment sécuritaire et du coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général de division Rasan Alian.

Ces sanctions civiles visent à exercer une pression économique et sociale sur les communautés d'origine des assaillants, dans l'objectif affiché de dissuader de futurs actes terroristes.

Parallèlement, Tsahal a annoncé avoir cartographié les domiciles des terroristes en vue de leur démolition.

Ces actions interviennent au lendemain de l'attaque qui a secoué la capitale israélienne, où des terroristes ont ouvert le feu à un arrêt de bus avant d'être neutralisés par des civils armés et un soldat. Le bilan est de six morts et une quinzaine de blessés, dont plusieurs dans un état grave.