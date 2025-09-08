Attentat de Jérusalem : "l'Autorité palestinienne doit disparaître de la carte", déclare Betsalel Smotrich

Articles recommandés -

Le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich, a réagi lundi à l'attentat meurtrier du carrefour de Ramot à Jérusalem en déclarant que "l'Autorité palestinienne doit disparaître de la carte et les villages d'où sont sortis les terroristes doivent ressembler à Rafah et Beit Hanoun".

"C'est un attentat dur et terrible. Des gens qui partaient au travail et aux études ont été assassinés de sang-froid par des terroristes maudits avec une cruauté épouvantable", a déclaré le ministre, saluant "le courage d'un soldat et d'un étudiant de yeshiva courageux qui ont engagé le combat et neutralisé les terroristes, empêchant probablement ainsi un attentat encore plus important".

Cette déclaration de Smotrich, partisan de l'annexion de la Judée-Samarie, intervient dans un contexte de tensions déjà extrêmes. Ses propos visent directement l'Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, qu'il tient pour responsable de la violence terroriste, réclamant son démantèlement complet et une action militaire similaire à celle menée dans la bande de Gaza contre les localités d'origine des terroristes.

L'attaque s'est produite dans la matinée rue Yigal Yadin à Jérusalem, lorsque deux terroristes ont ouvert le feu sur la ligne de bus 62 bloquée dans un embouteillage. Six personnes ont été tuées et cinq gravement blessées, deux autres sont dans un état modéré et trois légèrement blessés.

Les images de la scène montrent des dizaines de personnes fuyant le carrefour bondé de véhicules et d'autobus, courant sous les détonations et les cris de panique.