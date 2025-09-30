Attentat de Ramot : inculpation du chauffeur qui a conduit les terroristes

Au terme d'une enquête menée conjointement par la police de Jérusalem et le Shin Bet, les autorités israéliennes ont déposé une déclaration du procureur contre un suspect accusé d'avoir aidé les terroristes responsables de l'attentat sanglant au carrefour de Ramot, dans la capitale, survenu le 8 septembre. Un acte d'accusation formel devrait être déposé dans les prochains jours.

Une attaque qui a fait six morts

Deux terroristes palestiniens originaires de Judée-Samarie sont arrivés en voiture à l'arrêt de bus du carrefour de Ramot à Jérusalem, où de nombreuses personnes attendaient. Ils ont ouvert le feu sur la foule avant d'être neutralisés par un soldat et des civils empêchant ainsi la poursuite du carnage. Six personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à divers degrés de gravité.

Une enquête rapide et efficace

Dès le jour de l'attaque, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation d'un habitant de Jérusalem-Est, soupçonné d'avoir servi de chauffeur aux deux terroristes, les conduisant jusqu'au lieu de l'attentat alors qu'ils étaient armés. Sa détention a été prolongée à plusieurs reprises par le tribunal pendant la durée de l'enquête.

Selon les éléments du dossier, l'homme aurait demandé aux terroristes ce qu'ils transportaient dans leurs sacs, sans obtenir de réponse. Plusieurs signaux d'alerte auraient dû l'alerter, bien qu'il n'ait apparemment pas eu la certitude absolue qu'ils planifiaient un attentat. L'enquête a néanmoins établi qu'il avait directement aidé les assaillants.

"Quiconque aide le terrorisme en porte la responsabilité"

La police israélienne et le Shin Bet ont été catégoriques dans leur communiqué : "Quiconque prête main forte au terrorisme, même s'il n'a pas appuyé sur la gâchette ni manipulé l'arme, porte une responsabilité directe dans l'attentat. Pour nous, aider un terroriste équivaut à commettre l'attentat lui-même."

Les autorités ont ajouté : "La lutte contre le terrorisme se mène avec détermination, avec une tolérance zéro et en utilisant tous les outils à notre disposition. Nous ne nous reposerons pas tant que tous ceux qui ont aidé, soutenu, planifié ou su sans empêcher seront traduits en justice et punis avec toute la sévérité de la loi."

Sur les lieux de l'attaque, la police scientifique et les artificiers avaient rapidement collecté les preuves et saisi les armes et munitions en possession des terroristes.