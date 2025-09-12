Attaque au couteau dans un hôtel près de Jérusalem : deux personnes blessées, le terroriste maîtrisé

Articles recommandés -

Deux personnes ont été blessées ce vendredi dans une attaque au couteau survenue dans un hôtel du kibboutz Tzuba, dans les environs de Jérusalem. La première victime, un homme de 60 ans, a été grièvement touchée, tandis que la seconde, un jeune homme de 23 ans, a été légèrement atteinte.

Le terroriste, qui travaillait dans l'hôtel, a été maîtrisé par un policier qui séjournait sur les lieux. Il s'agit d'un Palestinien de 42 ans résident du quartier de Shuafat à Jérusalem-Est, qui avait déjà été condamné par le passé pour des incidents sécuritaires comme des jets de pierre. Il travaillait dans l'établissement depuis quatre mois, selon les gérants.

D'après les témoins, il aurait crié "Allah Akbar" avant de poignarder des résidents en train de manger.

D'importants effectifs des gardes-frontières du poste de Mateh Yehuda sont sur place.