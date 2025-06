"Aucun pays ne protège tous ses citoyens comme Israël" : le témoignage d'un ex-officier druze

Sammy Wahabi, ancien haut gradé druze de Tsahal, a livré un témoignage sur i24NEWS concernant l'attachement indéfectible de sa communauté à l'État d'Israël. Ses mots résonnent avec une force particulière dans un contexte régional tourmenté.

Un lien "sans condition" avec l'État hébreu

"L'État d'Israël, c'est notre État. Le pays d'Israël, c'est notre pays", déclare l'ancien militaire avec conviction. Il souligne que l'engagement druze dans l'armée israélienne n'est motivé par aucun "profit" : "C'est quelque chose qui est très profond... normal, historique et religieux."

Cette loyauté transcende les débats politiques. "Il n'y a pas de question que s'il y a une telle loi ou une autre, on commence à réfléchir si on veut continuer ou pas", explique Wahabi, rejetant toute conditionnalité dans cet engagement.

Israël, modèle de protection citoyenne

L'officier druze interpelle les jeunes générations : "Il n'y a pas un pays comme Israël qui protège tous les citoyens." Cette affirmation prend une dimension particulière quand on observe "ce qui se passe dans les autres pays, au Moyen-Orient, mais aussi en Europe et ailleurs."

Wahabi illustre cette intégration réussie par l'exemple économique : "Si on va dans le high-tech, dans les usines, on voit qu'il y a de toutes les populations, et ça, seulement Israël le fait."