Dans une tentative d'attentat près de Tel-Aviv, 3 bombes explosent dans des bus vides, 2 autres sont désamorcées

Le chef de la police de Tel Aviv, Haim Sargarof, a révélé que cinq engins explosifs identiques, dont trois ont explosé et deux ont été désamorcés mercredi soir à Bat Yam, étaient équipés de minuteurs. Selon plusieurs médias israéliens citant une source sécuritaire anonyme, ces explosions devaient se produire simultanément jeudi matin, dans ce qui est décrit comme une tentative "d'attaque terroriste stratégique".

L'un des engins non explosés, pesant cinq kilogrammes, portait le message "Vengeance de Tulkarem", faisant référence à une ville de Judée-Samarie où Tsahal a récemment mené une importante opération antiterroriste. Selon Sargarof, l'attaque "ressemble à quelque chose provenant de Judée-Samarie" et les bombes semblent être de fabrication artisanale.

Les trois premières explosions se sont produites dans des parkings de bus à Bat Yam, banlieue de Tel Aviv, sans faire de victimes. "Miraculeusement, les bus étaient arrivés aux parkings un instant avant l'explosion", a déclaré la municipalité de Bat Yam. La ministre des Transports, Miri Regev, a ordonné l'inspection de "tous les bus, trains et tramways" conformément aux instructions du Shin Bet et de la police. Le trafic du tramway a été temporairement interrompu suite aux soupçons qu'un suspect aurait pénétré dans l'une des rames. Le bureau du Premier ministre a annoncé que Benjamin Netanyahou, qui reçoit des mises à jour régulières de son secrétaire militaire sur la situation, va tenir une réunion d'évaluation sécuritaire d'urgence.

Le commissaire de police Danny Levy s'est rendu sur l'une des scènes d'explosion. Sargarof a précisé que les recherches dans les bus et les trains sont terminées, mais que la police tente toujours de déterminer le nombre de suspects impliqués dans cette attaque présumée. Il a également démenti les rumeurs sur les réseaux sociaux concernant un suspect qui s'est révélé être "un homme innocent" n'ayant aucun lien avec l'incident. Le ministre de la Défense Israël Katz a ordonné à Tsahal d'intensifier ses opérations contre les camps de réfugiés en Judée-Samarie, en réponse aux tentatives d'attentats dans la région de Gush Dan (Tel Aviv). "Face aux graves tentatives d'attentats des organisations terroristes palestiniennes contre la population civile israélienne, j'ai ordonné à Tsahal d'accroître l'intensité des activités antiterroristes dans le camp de réfugiés de Tulkarem et dans tous les camps de réfugiés de Judée-Samarie", a déclaré Katz. "Nous poursuivrons les terroristes sans relâche et détruirons les infrastructures terroristes dans les camps qui servent d'avant-poste à l'axe du mal iranien. Les habitants qui offriront refuge et protection au terrorisme en paieront le prix fort", a-t-il ajouté.