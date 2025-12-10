Ben-Gourion : une panne du système de bagages perturbe l’enregistrement et ralentit plusieurs vols

Une panne technique a paralysé mercredi matin le système de tri des bagages du Terminal 3 de l’aéroport Ben-Gourion, provoquant l’accumulation de valises aux comptoirs d’enregistrement et des retards dans le traitement des passagers. Selon l’Autorité des aéroports d’Israël (IAA), les bagages n’ont pas pu être transférés vers les soutes des avions, contraignant les équipes au sol à limiter l’admission des nouvelles valises et à adopter des procédures manuelles.

Des images diffusées par Walla! montrent notamment les comptoirs d’Israir saturés de bagages bloqués en attente d’acheminement. Les vols ont toutefois continué à opérer, avec des ajustements dans les procédures de chargement.

L’IAA a indiqué avoir activé des mesures de contingence pour déplacer les valises manuellement lorsque possible et donner la priorité aux départs les plus proches. Aucun délai n’a encore été communiqué quant au rétablissement complet du système.

L’autorité a également précisé que cette panne n’avait aucun lien avec la tempête Byron, qui perturbe le trafic aérien dans la région. Plus tôt dans la journée, un vol à destination de Tel-Aviv avait d’ailleurs été dérouté en raison des conditions météorologiques avant d’atterrir en toute sécurité à Ben-Gourion.

Le Terminal 3 est actuellement en cours de modernisation, avec des travaux destinés à fluidifier le passage des voyageurs et à améliorer la gestion des flux, dans un contexte où la manutention des bagages a déjà connu plusieurs épisodes de tension cette année.

« Nous regrettons la gêne occasionnée et demandons aux passagers de faire preuve de patience », a déclaré l’IAA.