Ben Gvir revendique la “victoire” d’Israël sur le mont du Temple, le Hamas dénonce une provocation

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a dirigé mercredi matin des prières juives sur le mont du Temple à Jérusalem, affirmant qu’Israël y est désormais « victorieux » et « maître des lieux ».

« Deux ans après le terrible massacre du 7 octobre, nous sommes victorieux sur le mont du Temple, nous sommes les propriétaires du lieu », a-t-il déclaré à l’occasion de la fête de Souccot.

La visite de ce site hautement sensible, considéré comme le plus sacré du judaïsme et le troisième lieu saint de l’islam, intervient alors que se tiennent en Égypte des négociations indirectes entre Israël et le Hamas sur un accord d’échange d’otages et un cessez-le-feu dans le cadre du plan Trump.

Le Hamas a aussitôt dénoncé un geste « délibérément provocateur » traduisant « la pensée fasciste du gouvernement israélien », rappelant que la visite coïncidait avec l’anniversaire des émeutes du 8 octobre 1990, que le mouvement qualifie de « massacre d’Al-Aqsa ». L'Arabie saoudite a également condamné ce qu’elle a qualifié d’"intrusion dans l’enceinte d’Al-Aqsa sous protection des forces d’occupation", dénonçant une "atteinte répétée à la sainteté du lieu". Ben Gvir est le premier ministre israélien à avoir prié ouvertement sur le mont du Temple, rompant avec la politique du statu quo encadrée par la Jordanie.

Il a appelé le Premier ministre Netanyahou à poursuivre la guerre jusqu’à la « victoire totale sur le Hamas ».